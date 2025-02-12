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Ученые предложили неожиданный способ очистки пляжей Анапы от мазута

Российские ученые предложили очистить пляжи Анапы от мазута с помощью бактерий
Фото: istockphoto/Elena Mishina

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Российские ученые предложили очистить пляжи Анапы от мазута при помощи бактерий-нефтедеструкторов. С подобной инициативой выступила группа исследователей из Казанского федерального университета, сообщил научный сотрудник лаборатории Biocontrol КФУ Александр Гордеев.
В беседе с «Татар-информом» ученый отметил, что такие бактерии смогут справиться с остаточными загрязнениями, когда волонтеры и спасатели вывезут основную массу мазута с пляжей.
«Основой технологий биоремедиации загрязненных природных объектов являются бактерии-нефтедеструкторы, способные разлагать углеводороды, а также производимые ими биосурфактанты – поверхностно активные вещества микробиологического происхождения. <…> Наш подход применим к оставшемуся загрязнению. Это тот мазут, который невозможно извлечь вручную или механизированным трудом», — поделился Гордеев.


Ученые уже взяли пробы песка и после лабораторных испытаний подготовят свои предложения. По мнению Гордеева, для полной очистки пляжей при помощи бактерий понадобится не меньше года.

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В России прорабатывают возобновление авиасообщения между Татарстаном и Ираном
12 февраля 2025, 14:10

Фото: iStock/Sitikka

В России ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Татарстаном и Ираном. Об этом сообщил генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани в беседе с «Татар-информом».
По его словам, самыми перспективными направлениями совместной работы между российским регионом и Ираном являются сельское хозяйство, нефтегазохимическая промышленность и энергетика.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить прямые рейсы из Казани в Тегеран. Мы надеемся, что у нас все получится в ближайшее время. Уверен, таким образом мы сможем улучшить взаимопонимание в сфере не только бизнеса, но и туризма», — поделился Мирзахани.
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#иран
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Эксперт рассказал, как выбрать между техникумом и институтом
Эксперт Хвостов: колледж подойдет тем школьникам, кто хочет прикладную профессию
12 февраля 2025, 14:08

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Колледж в качестве следующей ступени образования подойдет тем школьникам, кто стремится получить прикладную специальность. Об этом рассказал директор по связям «Навигатора поступления» Александр Хвостов. По его словам, при выборе профессии следует ориентироваться на мечты и цели ребенка.
«Однако для тех, кто стремится к научной карьере, высшее образование становится обязательным этапом. Научная работа требует не только получения диплома бакалавра, но и дальнейшего обучения в аспирантуре. Учеба в старших классах нужна и тем, кто планирует карьеру в сферах, недоступных без высшего образования. Например, это профессии в области высокотехнологичных разработок, авиастроения, медицины и так далее», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин посоветовал студентам начинать копить на пенсию уже с 18 лет. В разговоре с «Газетой.Ru» он предложил откладывать по 1% от каждого получаемого дохода. При этом с трудовых доходов лучше откладывать по 7%, а с премий — не менее 25%.
«По его словам, при росте зарплаты темпами выше инфляции целесообразно, как минимум, один месячный спред (в тот месяц, когда произошел такой рост) отправить в стратегическую копилку, а в последующие месяцы — за счет роста суммы и следования указанным выше правилам по процентам перечисления — удастся автоматически увеличить и перечисляемую сумму», — пишет издание.
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Более трети россиян планируют потратить в День святого Валентина до 3000 рублей
12 февраля 2025, 14:02

Фото: iStock/anyaberkut

Более трети россиян планируют организовать домашний ужин в День святого Валентина, а потратить на праздник не более 3000 рублей. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса «Пакет». Почти треть опрошенных, как отмечается, хотят организовать свидание-готовку со своим партнером, каждый пятый закажет доставку еду, каждый десятый — пойдет в ресторан.
«При этом более половины россиян собираются покупать что-то особенное к 14 февраля. На первом месте — премиальный алкоголь (40%) и экзотические фрукты и ягоды (40%). Далее — сладости (38%) и деликатесы (31% опрошенных). В основном, респонденты попробуют сэкономить на покупках. Треть опрошенных собирается мониторить выгодные предложения, четверть прибегнет к программам лояльности и кешбэк-сервисам, а каждый пятый откажется от дорогих товаров и услуг», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты опроса.
Также стало известно, что 63% женщин и 48% испытывают смущение, получая валентинки. Согласно исследованию сервисов Flowwow и Twinby, с которым ознакомились «Известия», открытками в этот день обмениваются лишь 27% респондентов. При этом девушки оказывались в центре внимания в два раза чаще — 34% против 17%.
«Следующими по популярности эмоциями при получении валентинки шли азарт и желание угадать отправителя: их испытали 56,5% участников опроса. При этом девушки чаще интересовались личностью отправителя — 35% против 28% у парней. Раздражала эта традиция только 2% опрошенных», — отмечает издание.
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Киберэксперт раскрыл, как отличить сотрудника техподдержки от мошенника
Киберэксперт Андреев: отличить техподдержку от мошенников можно по каналу связи
12 февраля 2025, 13:59

Фото: iStock/JuYochi

Отличить сотрудника технической поддержки от мошенника можно по нескольким признакам: аферисты часто инициируют коммуникацию первыми, обращаются с необычными просьбами, используют тактику спешки и придерживаются нерегламентированного стиля общения. Об этом заявил руководитель направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail Павел Андреев.
По его словам, также важно обращать внимание на канал связи, так как настоящая техподдержка пользуются только официальными способами.
«Также наблюдайте за качеством информации. Настоящие сотрудники поддержки хорошо информированы о своих продуктах и услугах. Если собеседник уходит от ответа, не отвечает на ваши вопросы и не дает времени подумать — это должно насторожить. Мошенники часто используют общие фразы и не дают полной информации, чтобы смутить жертву», — поделился киберэксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем депутат Госдумы Антон Немкин раскрыл, чем может обернуться к незащищенным точкам Wi-Fi в общественных местах. В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что злоумышленники могут перехватить передаваемые с телефона данные, так как у свободных бесплатных сетей нет шифрования.
«В таких сетях отсутствует шифрование, что позволяет хакерам легко получить доступ к конфиденциальной информации, такой как пароли, номера банковских карт и переписка. Даже если сеть кажется безопасной, злоумышленники могут создать поддельную точку доступа с похожим названием, чтобы перехватывать данные пользователей», — предупредил Немкин.
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#депутат
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В Госдуме раскрыли, как существенно увеличить пенсию за пять лет
Депутат Бессараб: пять лет работы после выхода на пенсию увеличат выплату на 36%
12 февраля 2025, 13:44

Фото: iStock/shurkin_son

Пять дополнительных лет работы после выхода на пенсию позволят увеличить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости на 36% и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, подчеркнув, что важно «работать в белую».
«То есть не работать в теневом секторе экономики, а работать по трудовому найму. Или, если работаешь самозанятым, то тогда формировать самостоятельно свои пенсионные баллы. <…> Чем длительнее стаж и чем больше зарплата, тем больше будет пенсия в конечном итоге», — пояснила парламентарий в беседе с RT.
В то же время экономист Владимир Григорьев заявил, что в современных реалиях нельзя уходить на пенсию, не имея финансовой подушки на старость. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил банковские депозиты, покупку недвижимости и накопительное страхование жизни как наиболее оптимальные способы ее формирования.
«Такой подход чреват тем, что люди могут оказаться не в тех жизненных условиях, в которых хотели бы жить. Конечно, хорошо, если окажутся родственники, которые смогут их финансировать. <…> Пенсионного обеспечения не хватает для того, чтобы жить комфортно. Если убрать из общего списка специальные пенсии, которые могут выделяться бывшим военным, например, сотрудникам силовых структур, то это более-менее небольшие суммы», — поделился экономист.
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