Ученые предложили неожиданный способ очистки пляжей Анапы от мазута

Фото: istockphoto/Elena Mishina
Российские ученые предложили очистить пляжи Анапы от мазута при помощи бактерий-нефтедеструкторов. С подобной инициативой выступила группа исследователей из Казанского федерального университета, сообщил научный сотрудник лаборатории Biocontrol КФУ Александр Гордеев.
В беседе с «Татар-информом» ученый отметил, что такие бактерии смогут справиться с остаточными загрязнениями, когда волонтеры и спасатели вывезут основную массу мазута с пляжей.
Ученые уже взяли пробы песка и после лабораторных испытаний подготовят свои предложения. По мнению Гордеева, для полной очистки пляжей при помощи бактерий понадобится не меньше года.
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«Основой технологий биоремедиации загрязненных природных объектов являются бактерии-нефтедеструкторы, способные разлагать углеводороды, а также производимые ими биосурфактанты – поверхностно активные вещества микробиологического происхождения. <…> Наш подход применим к оставшемуся загрязнению. Это тот мазут, который невозможно извлечь вручную или механизированным трудом», — поделился Гордеев.
Ученые уже взяли пробы песка и после лабораторных испытаний подготовят свои предложения. По мнению Гордеева, для полной очистки пляжей при помощи бактерий понадобится не меньше года.
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Данил Пономарев