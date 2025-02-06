Волонтеры в Анапе скручивают роллы Каляева для очистки Черного моря от мазута

Фото: iStock/Elena Mishina
Татарстанские волонтеры, прибывшие на помощь в Анапу, скручивают специальные устройства, так называемые роллы Каляева, для очистки Черного моря от мазута. Об этом рассказал казанский биолог Антон Бортяков в беседе с «Татар-информом». По его словам, такие сети притягивают мазут на пляжах.
«Мы делаем так называемый ролл Каляева. Сети Каляева притягивают мазут на пляжах. Но, к сожалению, сильный волнобой часто замывает их песком, уносит в море или вовсе выбрасывает на берег. Инженер Каляев посоветовал делать из подручных материалов поплавки, заворачивать их в сети, изготавливая своеобразный ролл», — рассказал он.Биолог пояснил, что волонтеры скручивают в длинные сети пластиковые баллоны, фиксируя их стяжками. На поверхности моря сети удерживаются за счет якорей по бокам — мешков с песком. Находясь в воде, сети собирают весь мазут с ее поверхности.
Бортяков отметил, что такие подручные изобретения придумал руководитель группы проектов развития Сколково Владимир Каляев. Среди его идей также «Сети Каляева» и «Вибросито Каляева».
Читайте также:
«Дикая ситуация»: Эколог раскрыл, что на самом деле происходит на пляжах Анапы
Онколог раскрыл, можно ли заболеть раком из-за мазута в Черном море
Судовладелец назвал «единственно верным» решение капитана «Волгонефти-239»
Данил Пономарев