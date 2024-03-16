Актер Безруков назвал Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Народный артист России Сергей Безруков, вспоминая о скончавшемся народном артисте Александре Ширвиндте, рассказал, что считает его своим крестным отцом на эстраде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По мнению артиста, никто не умел шутить так, как это делал Александр Ширвиндт. Безруков отметил, что мэтра любили и уважали все. В своей публикации артист поблагодарил Александра Анатольевича за всё.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о смерти народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Глава государства отметил, что Александр Ширвиндт был необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого люди искренне любили.
Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Ранее президент России Владимир Путин высказался о смерти народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Глава государства отметил, что Александр Ширвиндт был необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого люди искренне любили.
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Екатерина Коршунова