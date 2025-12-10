Актер Чакраборти поблагодарил Путина и Симоньян за открытие RT India

10 декабря 2025, 19:57

Маргарита Симоньян и Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Индийский актер Митхун Чакраборти, известный по мелодрамам «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй», поблагодарил президента России Владимира Путина и главного редактора RT Маргариту Симоньян за открытие RT India. Об этом сообщил телеканал.





Артист также обратился ко всем жителям страны, передав им слова любви и привет от Индии.

«Шлю свою любовь всем россиянам. И от всей Индии тоже. Джимми, Джимми, ача, ача!» — сказал Чакраборти.