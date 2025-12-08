Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья

08 декабря 2025, 16:29

Симоньян: лечение пришлось перенести из-за участия в открытии RT в Индии

Маргарита Симоньян (Фото: www.kremlin.ru)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале о своем состоянии здоровья после прохождения химиотерапии.





По ее словам, лечение пришлось отложить из-за участия в открытии телеканала в Индии. Она прилетела туда 5 декабря.





«Вчера утром прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии, который был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить, так как иначе я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с Президентом 5 декабря, потому что самые страшные побочки меня кусают как раз на пятый и в последующие дни», — поделилась Симоньян.