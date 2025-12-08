Маргарита Симоньян рассказала о состоянии своего здоровья
Симоньян: лечение пришлось перенести из-за участия в открытии RT в Индии
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале о своем состоянии здоровья после прохождения химиотерапии.
По ее словам, лечение пришлось отложить из-за участия в открытии телеканала в Индии. Она прилетела туда 5 декабря.
«Вчера утром прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии, который был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить, так как иначе я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с Президентом 5 декабря, потому что самые страшные побочки меня кусают как раз на пятый и в последующие дни», — поделилась Симоньян.
Журналистка сообщила о сильных болях, проблемах с желудком и пищеводом, постоянной изжоге, а также о снижении показателей крови. Она отметила, что облысение и потеря вкуса являются ожидаемыми побочными эффектами её состояния.
Симоньян призналась, что из-за резкого падения иммунитета ей приходится избегать большинства мероприятий и ограничивать общение. Тем не менее, самым важным для неё остаётся воспитание детей.