Актер Дмитрий Назаров ликвидировал бизнес в РФ
Звезда сериала «Кухня», актер Дмитрий Назаров, который покинул родину после начала СВО, ликвидировал свой последний бизнес в России. Об этом сообщает «Постньюс».
Еще в начале июля ФНС ликвидировала ИП Назарова, который был связан с «деятельностью в области художественного творчества». Отмечается, что бизнес был ликвидирован по заявлению самого актера.
Назаров открыл ИП в 2007 году. За это время актер заработал на своем бизнесе порядка семи миллионов рублей.
«Почти треть от этой суммы составили контракты с Московской государственной академической филармонией. Последний из них датируется октябрем 2022 года», — говорится в материале.
На сегодняшний день у Назарова не осталось ни одного официального источника дохода в России.
Напомним, в январе 2023 года Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова. После этого пара уехала из России и переехала во Францию.