Актер Дмитрий Назаров ликвидировал бизнес в РФ

22 июля 2025, 11:07

Дмитрий Назаров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Звезда сериала «Кухня», актер Дмитрий Назаров, который покинул родину после начала СВО, ликвидировал свой последний бизнес в России. Об этом сообщает «Постньюс».





Еще в начале июля ФНС ликвидировала ИП Назарова, который был связан с «деятельностью в области художественного творчества». Отмечается, что бизнес был ликвидирован по заявлению самого актера.



Назаров открыл ИП в 2007 году. За это время актер заработал на своем бизнесе порядка семи миллионов рублей.





«Почти треть от этой суммы составили контракты с Московской государственной академической филармонией. Последний из них датируется октябрем 2022 года», — говорится в материале.