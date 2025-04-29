Актера Дмитрия Назарова предложили признать иноагентом

Дмитрий Назаров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Российского актера и телеведущего Дмитрия Назарова предложили признать иностранным агентом. Данную инициативу выдвинул руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.
Соответствующее обращение будет направлено в Министерство юстиции РФ и правоохранительные органы. Назаров покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине.
Артист регулярно выкладывает в социальных сетях стихотворения собственного сочинения, в которых критикует нынешнюю власть России и ее политику.
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«Честно говоря, я крайне удивлен, что Дмитрий Назаров после всех его откровенно антироссийских высказываний до сих пор не получил статус иностранного агента. Я думал, что этот вопрос уже давно решен. Поэтому мы в движении «Зов народа» приняли решение собрать все доступные материалы, свидетельствующие о его деятельности, и в ближайшее время направить официальное обращение в правоохранительные органы и Министерство юстиции», — высказался Зайцев в интервью NEWS.ru.Зайцев не исключил, что резкие высказывания Назарова могут нарушать закон об экстремизме и реабилитации нацизма.
Артист регулярно выкладывает в социальных сетях стихотворения собственного сочинения, в которых критикует нынешнюю власть России и ее политику.
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