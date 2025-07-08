«Он хорошо зарабатывает»: раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта»
Продюсер Дворцов: шоумен Хрусталёв зарабатывает 2-3 млн рублей за корпоратив
Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталёв зарабатывает миллионы рублей на частных мероприятиях. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию «Страсти».
«Он хорошо зарабатывает: в районе двух-трёх миллионов за корпоратив, мероприятие. Всё зависит от города и заказчика», – подчеркнул продюсер.Также Дворцов добавил, что у бывшего соведущего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале есть собственный райдер и ряд условий для заказчика.
Собеседник издания отметил, что ведущий востребован у молодой аудитории, которая выбирает его, вероятнее всего, из-за харизматичности.