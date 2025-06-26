«Мои дорогие тиктокнутые огузки»: У актёра Дмитрия Назарова новое хобби

26 июня 2025, 18:57

Актёр Дмитрий Назаров стал звездой мукбанга

Дмитрий Назаров (Фото: Instagram* @dmitry_nazarov_official)

Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров решил стать звездой мукбанга. Трансляции поедания большого количества пищи в реальном времени актёр выкладывает в своём блоге.





Уехавший из России Назаров нашёл себя в форме видеоблогинга, где демонстрирует поедание различных блюд. Артист в роликах наслаждается кулинарными изысками, сопровождая свои действия громким чавканьем и стонами. Своих зрителей мукбанга он называет «мои дорогие тиктокнутые огузки».



Но многие поклонники проявляют недовольство актёром, называя его перебежчиком. Дмитрий на претензии хейтеров о предательстве Родины отмахивается. В одном из видео, после поедания жареной курятины, он дал ответ ненавистникам.

«Никакой я не предатель. Что я там предал, русских кур ради французских? Да бросьте», — сказал Назаров, пожав плечами.