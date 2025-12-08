Актер Федоров отсудил 18 млн рублей у киностудии «20/20»

08 декабря 2025, 11:01

Фото: iStock/Michał Chodyra

Арбитражный суд Москвы постановил киностудии «20/20» выплатить актеру Петру Федорову 18 млн рублей за гонорар неполученный за работу над сериалом, производство которого остановили.





По данным «Постньюс», Федоров был вынужден обратиться в суд из-за того, что студия отказалась выплачивать ему вознаграждение за съёмки в сериале, поскольку его производство остановили на этапе пилотного эпизода. Картина была полностью отснята, но дальнейшую работу отменили.





«Разбирательство продолжалось несколько месяцев: стороны подавали уточнения, ходатайства и отзывы. Решение суда было вынесено 4 декабря 2025 года — иск Федорова удовлетворен, сумма взыскания составила 18 млн рублей», — говорится в материале.