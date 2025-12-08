Российская клиника выложила обнаженные фото пациентки

08 декабря 2025, 08:43

Mash: В Уфе клиника выложила обнаженные фото пациентки и получила штраф

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Уфе разразился громкий скандал вокруг клиники эстетической медицины. Женщина обратилась за подтяжкой груди и заплатила 112 тысяч рублей. Однако после операции сотрудники опубликовали в социальных сетях фотографии до и после вмешательства, не получив согласия пациентки. Об этом пишет Mash Batash.