Российская клиника выложила обнаженные фото пациентки

Mash: В Уфе клиника выложила обнаженные фото пациентки и получила штраф
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Уфе разразился громкий скандал вокруг клиники эстетической медицины. Женщина обратилась за подтяжкой груди и заплатила 112 тысяч рублей. Однако после операции сотрудники опубликовали в социальных сетях фотографии до и после вмешательства, не получив согласия пациентки. Об этом пишет Mash Batash.



Уфимка попросила удалить снимки, но больница не отреагировала. Это вынудило россиянку подать иск в суд. Судья удовлетворил ее требования, обязав медорганизацию вернуть деньги за операцию, выплатить моральную компенсацию и штраф.

Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения прав пациентов и необходимость получения согласия на публикацию личной информации.

