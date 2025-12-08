Российская клиника выложила обнаженные фото пациентки
В Уфе разразился громкий скандал вокруг клиники эстетической медицины. Женщина обратилась за подтяжкой груди и заплатила 112 тысяч рублей. Однако после операции сотрудники опубликовали в социальных сетях фотографии до и после вмешательства, не получив согласия пациентки. Об этом пишет Mash Batash.
Уфимка попросила удалить снимки, но больница не отреагировала. Это вынудило россиянку подать иск в суд. Судья удовлетворил ее требования, обязав медорганизацию вернуть деньги за операцию, выплатить моральную компенсацию и штраф.
Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения прав пациентов и необходимость получения согласия на публикацию личной информации.
