08 декабря 2025, 08:24

Суд в Москве начнет процесс по иску Виктории Бони к невесте Лепса Авроре Кибе

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Кузьминский суд Москвы начнет процесс по иску блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Об этом пишет РИА Новости.