Суд в Москве начнет процесс по иску Виктории Бони к невесте Лепса
Суд в Москве начнет процесс по иску Виктории Бони к невесте Лепса Авроре Кибе
Кузьминский суд Москвы начнет процесс по иску блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник, 8 декабря, суд проведет слушание по иску. Он касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Подробности оснований и суммы требований не разглашаются.
Ранее стало известно, что Виктория Боня обратилась в суд с иском к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Поводом для судебного разбирательства стали оскорбительные высказывания Кибы, обвинившей телеведущую в проституции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: