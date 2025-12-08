В Кузбассе осудили чиновника за крупную взятку

08 декабря 2025, 10:07

Фото: iStock/simpson33

В Кемеровской области осудили начальника Новокузнецкого отдела Ростехнадзора за получение крупной взятки.





По данным VSE42.RU, 56-летний мужчина отвечал за промышленную безопасность на угольных предприятиях. От одного коммерсанта он получил взятку в виде автомобиля Toyota Land Cruiser 100 с персональным водителем и топливной картой. Общая стоимость этих услуг порядка 4,4 млн рублей.





«В обмен на незаконное вознаграждение осужденный, вопреки интересам службы, попустительствовал подконтрольным угольным шахтам, умышленно не принимал мер по выявленным нарушениям правил промышленной безопасности», — рассказали в СУ СК по Кузбассу.

«Его сразу же забрали под стражу прямо в зале суда. Помимо этого, он обязан вернуть государству все 4,4 миллиона рублей и лишился права занимать руководящие посты на три года после выхода из колонии», — говорится в материале.