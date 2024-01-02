Госдеятель СССР и России Георгий Тер-Газарянц скончался в возрасте 100 лет

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В Москве в возрасте 100 лет умер советский дипломат и посол СССР в африканских странах Георгий Тер-Газарянц. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что смерть политика произошла за несколько часов до Нового года. Тело Тер-Газарянца обнаружила его дочь.
По предварительным данным, известный партийный деятель скончался в результате сердечного приступа. Истинная причина будет установлена медицинскими экспертами.
Георгий Тер-Газарянц родился 10 марта 1923 года. Он принимал участие в Великой Отечественной войне. После стал партийным и государственным деятелем.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова.
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По предварительным данным, известный партийный деятель скончался в результате сердечного приступа. Истинная причина будет установлена медицинскими экспертами.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова.
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Екатерина Коршунова