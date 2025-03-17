Актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков скончался от онкозаболевания

Виталий Мещеряков (Фото: кадр из сериала «Мент в законе-8»)
16 марта российский актер Виталий Мещеряков умер от онкологии, которую выявили у него два месяца назад. Публика знает артиста по сериалам «Москва. Три вокзала», «Мент в законе-8». Об этом сообщила газета «Аргументы и факты» со ссылкой на Мичуринский драматический театр.
Крайний раз Мещеряков появился на сцене в декабре 2024 года. Артист жаловался на боли в позвоночнике, уточнили в театре. Пару месяцев назад Виталий обратился за помощью к медикам и после обследования у него нашли онкологию.
Прощание с актером состоится 18 марта в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре.
Виталий Мещеряков появился на свет в 1968 году. В 1991-м он выпустился из Задонского культпросветучилища. В 1990 году он стал актером Мичуринского драматического театра — в нем артист работал 34 года.
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«Все тело было поражено метастазами. Точно неизвестно, чего именно был рак, но предполагают, что костного мозга. Лечился он дома, но коллектив всегда его проведывал, помогал», — обратили внимание в театре.
Прощание с актером состоится 18 марта в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре.
Виталий Мещеряков появился на свет в 1968 году. В 1991-м он выпустился из Задонского культпросветучилища. В 1990 году он стал актером Мичуринского драматического театра — в нем артист работал 34 года.
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Ольга Енгалычева