Актер из фильма «Крокодил-убийца» Пьетро Дженуарди скончался от лейкемии

Осенью 2025 года состоится VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO», где соберутся талантливые подростки в возрасте от 12 до 18 лет, профессионально интересующиеся кино и медиа контентом, а также представители детских киностудий, педагоги и другие профессионалы киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации «Федерация современного искусства».