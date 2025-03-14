Актер из фильма «Крокодил-убийца» Пьетро Дженуарди скончался от лейкемии

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Итальянский актер Пьетро Антонио Дженуарди ушел из жизни. Он не дожил несколько недель до своего 63 дня рождения в мае, сообщило агентство ANSA со ссылкой на семью артиста.
Пьетро скончался сегодня утром в одной из римских клиник. Отмечалось, что Дженуарди диагностировали лейкемию — он попал в медицинское учреждение еще несколько месяцев назад.
Пьетро Дженуарди являлся разноплановым актером театра, кино и телевидения. Он начал сниматься с 1980-х и хорошо знаком ценителям жанрового кино. В фильмографии Дженуарди значатся проекты «Крокодил-убийца», «Врата в преисподнюю» Ленци, «Ужас Паганини» Коцци.
Всего в списке работ актера больше сорока отметок. Крайний раз Пьетро снимался в «мыльной опере» «Дамский рай», где артист исполнил роль Армандо Феррариса практически в 350 эпизодах шоу.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Ему было 92 года.
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Пьетро Дженуарди являлся разноплановым актером театра, кино и телевидения. Он начал сниматься с 1980-х и хорошо знаком ценителям жанрового кино. В фильмографии Дженуарди значатся проекты «Крокодил-убийца», «Врата в преисподнюю» Ленци, «Ужас Паганини» Коцци.
Всего в списке работ актера больше сорока отметок. Крайний раз Пьетро снимался в «мыльной опере» «Дамский рай», где артист исполнил роль Армандо Феррариса практически в 350 эпизодах шоу.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Ему было 92 года.
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Ольга Енгалычева