Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Скончался польский актер Анджей Мирецкий

Скончался польский актер Анджей Мирецкий

Фото: iStock/ NetPix

Фото: iStock/ NetPix

Ушел из жизни польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Ему было 92 года. Информация о смерти артиста появилась на сайте IMDb.
Отмечалось, что Мирецкий умер 1 марта 2025 года. Причина кончины актера пока неизвестна.

Анджей Мирецкий появился на свет в Варшаве в 1932 году, артист учился на актерском факультете Государственной высшей театральной школы. Мирецкий трудился во многих театрах, а на экране впервые появился в середине 1950-х. Публика знает Анджея по ролям в картинах «Ставка больше, чем жизнь», «Секрет Энигмы» и другим.

Ранее стало известно, что скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети. Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется.

Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком.

Читайте также:

Скончался народный артист России Юрий Томилин

Умер американский джазовый композитор и «крестный отец неосоула» Рой Айерс

Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов
#смерть
#актёр
#певец
#польша
Умер 63-летний актер, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Докторе Кто»
10 марта 2025, 22:05

Саймон Фишер-Беккер (Фото: кадр из сериала «Доктор Кто»)

Скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети.
Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется. Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком. Саймон знал своего агента 15 лет. Уточнялось, что еще Фишер-Беккер занимался писательством, являлся рассказчиком и хорошим оратором.

«Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников», — поделилась представительница актера.

В фильмографии Саймона есть такие проекты, как «Любовь щенка», «Доктор Кто» и «Гарри Поттер», где он перевоплотился в Толстого монаха.

Читайте также:

Скончался народный артист России Юрий Томилин

Умер американский джазовый композитор и «крестный отец неосоула» Рой Айерс

Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов
#смерть
#актёр
#фильм
#сериал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончался народный артист России Юрий Томилин
09 марта 2025, 17:44

Фото: iStock/ Marat Musabirov

Ушел из жизни народный артист России Юрий Томилин. Ему был 71 год. О трагедии сообщил Тамбовский драматический театр в социальной сети «ВКонтакте».
Томилин умер после борьбы с тяжелым недугом. Коллеги по театру не раскрыли информацию о том, какая именно болезнь погубила артиста.

«Юрий Владимирович был наделен удивительной способностью перевоплощаться в другого человека, примерять на себя чужие «я», абсолютно верить в предлагаемые обстоятельства материала, находить интерес в поступках своего персонажа, выискивать жизненные наблюдения, отбирая из них наиболее яркие для сценического воплощения», — отмечалось в сообщении.

Коллеги Юрия подчеркнули, что за игрой артиста было интересно наблюдать — Томилин ни на мгновение не выходил из роли.

Юрий Томилин перевоплотился в Бумбараша в «Бумбараше», сыграл Анучкина в «Женитьбе», Телегина в «Дяде Ване», Санчо Пансу в «Человеке из Ламанчи» и огромное количество других ролей.

Прощание с актером пройдет 11 марта в 11.00 на сцене Тамбовского драматического театра.

Читайте также:

Умер американский джазовый композитор и «крестный отцец неосоула» Рой Айерс

Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов

Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП
#смерть
#актёр
#артист
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осенью пройдет VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO»
07 марта 2025, 14:26

Фото: iStock/fergregory

Осенью 2025 года состоится VIII Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO», где соберутся талантливые подростки в возрасте от 12 до 18 лет, профессионально интересующиеся кино и медиа контентом, а также представители детских киностудий, педагоги и другие профессионалы киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной организации «Федерация современного искусства».
Чтобы принять участие в кинофестивале юным кинематографистам необходимо прислать конкурсную работу, созданную не ранее 2023 года.

Выбрать можно одно из восьми направлений: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, киномузыка, видеоблог, видеоклип, видеорепортаж и кинотанец. Работы должны нести традиционные духовно-нравственные ценности, повествовать о дружбе, семейных ценностях, мужестве и милосердии.

В рамках фестиваля также пройдет IV образовательный форум «Точки роста» для педагогов-наставников, сопровождающих подростков на фестивале. Там их обучат современным методам применения кино в образовании и воспитании подрастающего поколения и развитию творческой личности.

Авторов лучших работ и их наставников пригласят принять участие в самом кинофестивале. Отбирать участников будут в два этапа. Сначала жюри выберет лучшие работы, а уже потом состоятся онлайн-собеседования с будущими кураторами кинофестиваля.

Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф.

Читайте также:

Фестиваль в Пушкинском объединил более 300 инвалидов, ветеранов СВО и молодых спортсменов

Подмосковье поучаствует в «Международном инженерном чемпионате CASE-IN»

В Подмосковье стартует просветительский проект «Родительский час»
#подмосковье
#фестиваль
#кино
#форум
#проект
#ценности
#онлайн
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России выходит в прокат фильм «Отряд Светлячков» о «попаданце» в ВОВ
07 марта 2025, 13:29

Кадр из фильма «Отряд Светлячков» (компания «Кинотайм»)

Полнометражный игровой отечественный фильм «Отряд Светлячков» о мальчике, который с помощью сетевых технологий попадает в Крым во время Великой Отечественной войны, выходит в российский прокат, сообщает пресс-служба компании «Кинотайм».
«Мальчик оказывается в Крыму в мае 1942 года, когда несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Перед героем встаёт вопрос — найти потерянные артефакты или присоединится к защитникам каменоломен. Постепенно мальчик из равнодушного зрителя становится полноправным участником событий и проявляет лучшие черты своего характера», — говорится в сообщении.
Киноленту можно будет посмотреть по «Пушкинской карте». Возрастное ограничение — 12 . Прокат стартует 10 апреля.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина

Кинокритик объяснил, из-за чего у Юры Борисова появилось так много хейтеров

Студия Pixar начала работу над третьей частью «Головоломки»
#фильм
#великая отечественная война
#крым
#кино
#прокат
#россия
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина
07 марта 2025, 12:31

Фото: iStock/DutchScenery

В Санкт Петербурге готовятся к реставрации автомобиля Rolls-Royce 1916 года выпуска, который, по легенде, принадлежал Владимиру Ленину. Об этом рассказала главный хранитель Государственного музея истории северной столицы Вероника Коппель. Жители и гости города, по ее словам, смогут увидеть восстановленное авто не раньше 2026 года.
«Задание на проведение реставрации автомобиля находится в работе. Однако уже сейчас понятно, что, к сожалению, исторический двигатель восстановить не получится. Кроме того, мы будем решать вопрос о возможности закупки оригинальных деталей, если такая представится. В нынешней реальности это может оказаться весьма затруднительно. Поэтому, скорее всего, придется воссоздавать детали автомобиля, делая их точные копии», — приводит «Петербургский дневник» слова заведующего реставрационной мастерской музея Ильи Соловьева.
В Москве в то же время Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина открывает выставку, посвященную 100-летнему юбилею Картинной галереи. Как сообщает АГН «Москва», на экспозиции покажут документа из архивов, которые посвящены истории создания галереи, а также две картины из запасников Пушкинского музея: «Святой Иероним, внимающий трубному гласу» Гверчино и «Городок в Лациуме» Гаспара Дюге».
«Развернутая на Белом полу небольшая экспозиция, снабженная пояснительным текстом, документами и фотографиями, повествует о начальном периоде формирования Картинной галереи и основных этапах ее истории. Выставкой же, по существу, служит вся Картинная галерея музея, отмечающая свой 100-летний юбилей», – приводит агентство сообщение пресс-службы музея.
Читайте также:

В Реутове тысяча женщин получила букеты от главы округа в преддверии 8 Марта

В Раменском музее открылась выставка стеклянной посуды

В Звенигородском манеже откроется выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа»
#музей
#москва
#выставка
#юбилей
#картины
Следите за нашими новостями
в удобном формате