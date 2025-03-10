Скончался польский актер Анджей Мирецкий

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Ушел из жизни польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Ему было 92 года. Информация о смерти артиста появилась на сайте IMDb.
Отмечалось, что Мирецкий умер 1 марта 2025 года. Причина кончины актера пока неизвестна.
Анджей Мирецкий появился на свет в Варшаве в 1932 году, артист учился на актерском факультете Государственной высшей театральной школы. Мирецкий трудился во многих театрах, а на экране впервые появился в середине 1950-х. Публика знает Анджея по ролям в картинах «Ставка больше, чем жизнь», «Секрет Энигмы» и другим.
Ранее стало известно, что скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети. Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется.
Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком.
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Анджей Мирецкий появился на свет в Варшаве в 1932 году, артист учился на актерском факультете Государственной высшей театральной школы. Мирецкий трудился во многих театрах, а на экране впервые появился в середине 1950-х. Публика знает Анджея по ролям в картинах «Ставка больше, чем жизнь», «Секрет Энигмы» и другим.
Ранее стало известно, что скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети. Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется.
Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком.
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Ольга Енгалычева