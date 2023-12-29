Актер из «Слова пацана» заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет всё»

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В фильме «Иван Васильевич меняет всё» Филиппа Киркорова заменит Никита Кологривый, который стал известен по сериалу «Слово пацана» и фильму «По щучьему велению». При этом роль куклы, которую сыграла Анна Асти, получила Клава Кока. Об этом сообщает Mash.
Никиту Кологривого уговорили сыграть Людовика XVI. За срочность ему пообещали повышенный гонорар. Однако уточняется, что Киркоров играл роль Петра I. Из-за этого и команде пришлось экстренно переписывать сценарий, а монтажёры вырезали сцены с участием Киркорова и Асти.
Кока сразу согласилась на предложение. Она заменит Асти в роли куклы Барби. По ее словам, она всегда мечтала попробовать себя в кино.
Напомним, проблемы у российских артистов начались после участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие, состоялось в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. Впоследствии участники шоу, включая Диму Билана, Лолиту, Филиппа Киркорова, Анну Asti и сама Ивлеева, лишились рекламных контрактов, а их концерты были отменены. Некоторых из них начали исключать из новогодних телепередач.
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Кока сразу согласилась на предложение. Она заменит Асти в роли куклы Барби. По ее словам, она всегда мечтала попробовать себя в кино.
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Элина Позднякова