Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко выступила против съёмок новых версий и ремейков старых лент.
Так она прокомментировала намерения создателей переснять финал ремейка фильма «Иван Васильевич меняет всё».
Ранее по сообщениям гендиректор ТНТ Тина Канделаки стало изветсно, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.
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«Я не знаю, что они сняли и что собираются переснимать, поэтому рассуждать о том, что получится в итоге, сложно. Мне кажется, что не стоит вообще переснимать старые фильмы. «Иван Васильевич меняет профессию» — просто потрясающий фильм, классика, которую знают и любят», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Драпеко.
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Мелисса Тимофеева