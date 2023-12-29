Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт

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Заслуженный юрист Российской Федерации, учёный-правовед Иван Соловьев заявил, что основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Соловьева, непристойное поведение Киркорова также может быть основанием для лишения звания. Юрист подчеркнул, что звание «Народный артист России» присваивается не за хорошие вокальные данные, а за то, что его личность и творчество находят отклик в сердцах людей.
Соловьев добавил, что лишить почетного звания можно по приговору суда, если этот вопрос инициируется со стороны органа государственной власти, который ранее представил артиста к награждению.
Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить «голую вечеринку», организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».
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Соловьев добавил, что лишить почетного звания можно по приговору суда, если этот вопрос инициируется со стороны органа государственной власти, который ранее представил артиста к награждению.
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Екатерина Коршунова