Актер из «Звездных войн» попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом

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Американский актер Джейк Ллойд, который снялся в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом. Об этом сообщила мать актера в беседе со Scripps News.
Джейк Ллойд в далеком 1999 году сыграл маленького Энекина Скайуокера, который по сюжету фильма стал злодеем Дартом Вейдером. В школьные годы Ллойд страдал ментальным расстройством и утверждал, что видит параллельные реальности. В юности актер жаловался, что его преследуют незнакомые люди с «черными глазами».
Лекарства, которые выписывали Ллойду психологи, не спасали ситуацию. В зрелом возрасте врачи выявили у актера параноидную шизофрению. Диагноз стал серьезным ударом для мужчины и вогнал его в глубокую депрессию. В марте 2023 года он устроил автокатастрофу, перевернув свой автомобиль посреди шоссе. После Ллойда поместили в психологическую лечебницу сроком на полтора года.
По словам матери, сейчас ему стало немного получше, актер начал идти на контакт с родственниками.
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Лекарства, которые выписывали Ллойду психологи, не спасали ситуацию. В зрелом возрасте врачи выявили у актера параноидную шизофрению. Диагноз стал серьезным ударом для мужчины и вогнал его в глубокую депрессию. В марте 2023 года он устроил автокатастрофу, перевернув свой автомобиль посреди шоссе. После Ллойда поместили в психологическую лечебницу сроком на полтора года.
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Мария Федоровцева