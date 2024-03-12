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Детский психолог Никифорова не рекомендовала детям играть в ужастики

12 марта 2024, 21:22
Фото: istockphoto.com/sakkmesterke

Фото: istockphoto.com/sakkmesterke

Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что для детей вредны такие компьютерные игры, как шутеры (стрелялки), ужасы, поскольку они могут покалечить психику ребёнка.
«Что касается шутеров, в особенности тех, которые содержат насилие и жестокость, они оказывают негативное воздействие на психологическое здоровье детей, вызывая стресс, тревогу и депрессию, а также ухудшая качество их сна и концентрацию. Практически калечат психику», — пояснила в беседе с NEWS.ru Никифорова.

Она рекомендовала родителям лучше контролировать увлечения своих детей, предлагая им безопасные игры и другие формы досуга.


Ранее Варвара Никифорова заявляла, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей. Так, головоломки способны развивать усидчивость, пространственное воображение и внимание ребёнка.

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#психолог
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Воробьёв обсудил с управдомами Королёва ситуацию с теплоснабжением
В Королёве реконструируют три котельные и заменят порядка 18 км сетей
12 марта 2024, 20:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с управдомами микрорайона Юбилейный, чтобы обсудить ситуацию с теплоснабжением. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В ходе беседы речь, в основном, шла о котельной №3А, где были зафиксированы технологические нарушения работы. Последняя крупная авария случилась 10 января. Тогда из-за отключения электричества произошёл сбой на котле, поэтому пришлось переключиться на резервный. В настоящее время теплоснабжение в микрорайоне восстановлено.

«Хочу поблагодарить всех, кто работает на котельной – быстро, качественно восстановили котел. Знаю также, что и жителей информировали, разъясняли нюансы – эта коммуникация, диалог очень важны. У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королёве будет инвестировано порядка 2,8 млрд рублей», – рассказал Воробьёв.
Отмечается, что котельная №3А питает большую часть микрорайона Юбилейный, а это 90 многоквартирных домов и 18 соцобъектов.

Здание котельной было введено в эксплуатацию в 1985 году и за это время всё оборудование устарело. В этом году объект начнут реконструировать, на нём установят новые мощные котлы отечественного производства. Все работы планируется завершить в 2026 году.

Также в проект модернизации попали две котельные «Самаровка» и «Текстильщик». Помимо них, будет проведён капитальный ремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. В общей сложности будет заменено порядка 18 километров сетей. Программа модернизации рассчитана до 2027 года.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#королёв
#котельная
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Психолог Аракелова объяснила агрессивное вождение мужчин весной
12 марта 2024, 19:50

Фото: istockphoto.com/Natalia Kokhanova

Психолог Армена Аракелова заявила, что агрессивное вождение мужчин весной может быть связано с повышением уровня тестостерона у мужчин.
«Весна — период повышенной гормональной активности, что приводит к росту оживлённости на дорогах. Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге», — пояснила в беседе с Газета.ру Аракелова.

По её словам, влияет и то, что весной люди становятся более импульсивными, выходят из так называемого «зимнего анабиоза» и у меньше получается контролировать свои эмоции.

Ранее детский психолог Варвара Никифорова заявляла, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей.

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#психолог
#лето
#весна
#люди
#эмоции
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Специалист по маркетингу Лутовинов предрёк рост спроса на загородные дома
12 марта 2024, 18:41

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Директор маркетингового отдела строительной компании Никита Лутовинов заявил, что к лету спрос на загородные дома в России вырастет на 15%.
«В 2024 году сильнее всего к покупке дома россиян подтолкнёт экономика. Стремительное повышение процентов по ипотеке, угроза отмены льготных программ и удорожание побуждают людей строить сейчас», — пояснил в беседе с Газета.ру Лутовинов.

Кроме этого, к переезду в частный дом людей сподвигает интерес к экологически чистой жизни и желанию жить подальше от городской суеты.

При этом, предупредил эксперт, будет наблюдаться и рост цен на такую недвижимость.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявлял, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#дом
#недвижимость
#рост
#россияне
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Региональный чемпионат «Профессионалы» стартовал в Красногорске
12 марта 2024, 18:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В 2024 году в региональном чемпионате профессионального мастерства примут участие более 2000 студентов и школьников.
На базе Красногорского колледжа студенты и школьники поборются за первое место в региональном состязании по профессиональному мастерству в шести IT- компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.


Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Чемпионат состоит из четырех модулей, первый основан на графическом дизайне и верстке веб-страниц. Второй и третий модуль ориентируются на программирование серверной части и клиентской части. И четвёртый модуль включает в себя задания на вёрстку и программирование.

По словам главного специалиста компетенции «Веб-технологии» Андрея Можаева, все модули имеют практическое значение, ведь с похожими задачами студенты будут сталкиваться уже на рабочем месте.

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#подмосковье
#студенты
#технологии
#программирование
#чемпионат
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Цены на цифровые видеоигры в России могут вырасти на 20%
12 марта 2024, 18:29

Фото: iStock/AnnaStills

Подорожание связано с повышением цен на цифровые видеоигры в популярном у геймеров турецком регионе, сообщает газета «Известия».
Теперь у российских геймеров есть только два пути — либо покупать видеоигры за рубежом самостоятельно, либо ждать, пока в РФ привезут физические носители с играми.

Повышение стоимости коснется именно цифровых копий, которые продавцы приобретают еще до того, как диски завозятся параллельным импортом из других стран. Участники рынка утверждают, что рост цен будет наблюдаться уже весной текущего года. Он связан с инфляцией и прочими факторами, действующими внутри турецкого государства.

Цены на проекты, которые в Турции можно приобрести за 6 тысяч рублей, на территории Российской Федерации будут составлять 10-12 тысяч рублей.

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#цены
#рост
#россия
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«Еле ноги унесла»: россиянка рассказала о свидании с турком
Россиянка рассказала о бомбардирующем её сообщениями турке из Стамбула
12 марта 2024, 18:17

Фото: iStock/PeopleImages

Российская туристка побывала в Стамбуле и рассказала в беседе с «Лентой.ру» о свидании с местным жителем.
Девушка начала свою историю с того, что решила месяц пожить в Стамбуле. В один из дней она познакомилась в ресторане с местным жителем по имени Махмут. Они разговорились, прогулялись и обменялись телефонами.

После этой встречи молодой человек начал просто «бомбардировать» девушку сообщениями. Сначала россиянку «подбешивала» такая настойчивость, но потом ей понравилось, что иностранец был общительным, заботливым и даже первое время «практически смотрел ей в рот».

Затем ситуация начала стремительно ухудшаться. Мужчина постоянно ревновал девушку, просматривал её телефон, на всё обижался. Но когда факт измены был опровергнул, он повёз её в Дубай, чтобы загладить свою вину.

Однако на курорте ситуация лишь обострилась. В один из вечеров Махмут резко заявил, что в эту минуту может пойти и переспать с любой девушкой. Россиянка за словом в карман не полезла и в ответ выпалила, что спокойно может сделать тоже самое.

Такое заявление от девушки вывело Махмута из себя. Он схватил её за шею и начал душить. Девушке кое-как удалось утихомирить мужчину и уложить его спать. Сама же в это время быстро собрала вещи и уехала.

Девушка очень боялась, что молодой человек будет преследовать её, но, к счастью, всё обошлось.

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#туристы
#россияне
#турция
#отношения
#девушка
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Для подмосковных школ закупят более 30 интерактивных панелей
12 марта 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

31 интерактивную панель приобретут для подмосковных школ, ведущих преподавание по адаптированным общеобразовательным программам, тендер на закупку уже размещён на площадке для электронных торгов, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Закупка будет проведена по программе «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», — отмечается в сообщении.
Начальная стоимость лота составляет 12 миллионов 768 тысяч 763 рубля 32 копейки. Заявки на тендер принимаются до 20 марта. Интерактивные панели получат образовательные учреждения в Лыткарине, Красногорске, Шатуре, Орехово-Зуеве, Луховицах, Одинцове, Подольске, Богородском и Наро-Фоминском округах.

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#школы
#оборудование
#московская область
#комитет по конкуретной политике мо
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Украинцы активно переписывают авто на жён, боясь санкций за уклонение от призыва
12 марта 2024, 17:46

Фото: iStock/Domepitipat

Украинские мужчины в два раза чаще стали переписывать автомобили на жён, опасаясь санкций за уклонение от призыва. Об этом пишет издание «Страна».
Представленные данные взяты из официальной статистики МВД Украины, уточняет издание. Согласно им, за первые два месяца текущего года было заключено в общей сложности 2275 договоров дарения. Последний раз пиковые значения наблюдались в декабре 2023 года и составляли 470 договоров.

Издание отмечает, что такой рост числа договоров дарения связан с тем, что мужчины переписывают свои автомобили на жён из-за указанного в законопроекте об ужесточении мобилизации предложения об ограничении прав уклонистов в распоряжении имуществом и управлении автомобилями.

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#законопроект
#договор
#украина
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Губернатор Воробьёв напомнил о важности порядка и легитимности на выборах президента
12 марта 2024, 17:40

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил в преддверии президентских выборов избирательный участок, расположенный в деловом и культурном центре «Костино» в Королёве, и пообщался с членами участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я сегодня здесь, чтобы убедиться, что всё готово. Традиционно в комиссии у нас люди благородных профессий, спасибо вам за выдержку, разъяснения, за улыбку. Для нас очень важно, чтобы на каждом избирательном участке была дисциплина, порядок и легитимность», — сказал глава региона.
Он также отметил, что на выборах ожидается высокая явка.

В свою очередь, председатель участковой избирательной комиссии №1054 Анна-Мария Вакарь рассказала губернатору, что намерение проголосовать высказали даже космонавты, которые сейчас находятся на МКС.

«Наша комиссия участвовала в обходах, мы информировали людей о возможностях голосования: какие есть способы. Некоторые наши граждане сейчас находятся в космосе. Трое из них будут голосовать на орбите через доверенных лиц. Космонавтам зачитают бюллетень, они сделают выбор, а доверенные лица сделают соответствующую отметку и опустят бюллетени в урну», — пояснила Вакарь.
В этом году в Московской области более 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий участвовали в информировании населения о выборах. О своём опыте рассказала председателем участковой избирательной комиссии №1099 Татьяна Зеленцова. По профессии она учитель, и вся её УИК состоит из учителей.

«Когда были обходы, родители и выпускники всегда очень тепло нас встречали. Говорили, что с радостью придут на выборы и проголосуют. Для учителей это особая миссия, потому что мы воспитываем будущее поколение», — пояснила Зеленцова.
Свой немалый опыт использует на предстоящих выборах председатель территориальной избирательной комиссии города Королёв Владимир Печенин: в ТИКе он состоит уже десять лет, а в прошлом году организовывал экстерриториальные избирательные участки для жителей Подмосковья на новых российских территориях, чтобы граждане смогли принять участие в выборах губернатора.

Андрей Воробьёв также рассказал собравшимся, что в понедельник в школах Московской области стартовала «Неделя добрых дел», в ходе которой ребята плетут маскировочные сети и пишут письма для бойцов СВО, а также расписывают глазурью пряники и пекут блины. Губернатор отметил, что первый день выборов приходится на учебную пятницу и предложил, чтобы в школах в этот день акцент был сделан на патриотическом воспитании.

Выборы президента Российской Федерации будут проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.

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#королёв
#андрей воробьёв
#выборы
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