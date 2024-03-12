Детский психолог Никифорова не рекомендовала детям играть в ужастики

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Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что для детей вредны такие компьютерные игры, как шутеры (стрелялки), ужасы, поскольку они могут покалечить психику ребёнка.
«Что касается шутеров, в особенности тех, которые содержат насилие и жестокость, они оказывают негативное воздействие на психологическое здоровье детей, вызывая стресс, тревогу и депрессию, а также ухудшая качество их сна и концентрацию. Практически калечат психику», — пояснила в беседе с NEWS.ru Никифорова.
Она рекомендовала родителям лучше контролировать увлечения своих детей, предлагая им безопасные игры и другие формы досуга.
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