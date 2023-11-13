На Алтае пьяный псих-наркоман хотел поджечь отдел полиции

Фото: iStock/Elena Horrmann
36-летний местный житель пришёл к отделению районного МВД в селе Чемал с несколькими стеклянными бутылками, где находилась зажигательная смесь.
Shot сообщает, что в результате попытки поджога повреждена облицовка здания, проводка, флаги России и республики Алтай. Сотрудники отдела оперативно потушили возгорание и скрутили поджигателя.
Им оказался 36-летний инвалид второй группы, который состоит на учете у нарколога и психиатра. Ранее в отношении мужчины уже возбуждали дело по 228-й статье. В момент преступления он был пьян.
Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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Мария Фирсова