Эксперты объяснили источник мужских страхов перед близостью с женщиной

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Многие мужчины боятся женщин, так как опасаются полного доминирования женской половины и своего неадекватного поведения по отношению к ним, заявил психотерапевт Аврум Вайс в статье для Psychology Today.
По мнению Вайса, страх перед женщинами и сексуальной близостью вызван низкой самооценкой, депрессией и тревогой у мужчин. Психотерапевты считают, что корни проблем с психическим здоровьем лежат в детстве. Во многих семьях детей воспитывает мать-одиночка. В таких случаях ребенок психически и физически зависит от матери. Если мать не проявляет интереса к жизни ребенка, не принимает в ней участия или просто не реагирует, ребенок чувствует себя несчастным и одиноким.
Вайс подчеркнул, что эти мужчины по разным причинам всегда чувствовали, что женщина недовольна ими. В подтверждение своих слов он привел данные исследований, согласно которым в большинстве семейных пар счастье женщины является главным фактором, определяющим удовлетворенность мужчины жизнью.
Эксперт также подтвердил, что избавиться от страха перед близостью может помочь терапия для пар.
Ранее психотерапевт Ирина Краскина предложила способы расслабиться и снять стресс после сложной недели. Она посоветовала заранее планировать досуг и продумывать его так, чтобы он приносил ощутимые результаты.
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«Зачастую дети сталкиваются с опытом подчинения своих желаний интересам матери, чтобы заслужить ее любовь, – отметил психотерапевт.
«Восемь из десяти главных мужских тревог связаны с тем, что они думают, будто недостаточно хороши для своих партнерш или семей. Один мужчина рассказывал мне, что мог определить настроение жены, даже не видя ее, как только открывал входную дверь дома», – прокомментировал психотерапевт.
Эксперт также подтвердил, что избавиться от страха перед близостью может помочь терапия для пар.
Ранее психотерапевт Ирина Краскина предложила способы расслабиться и снять стресс после сложной недели. Она посоветовала заранее планировать досуг и продумывать его так, чтобы он приносил ощутимые результаты.
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Александр Климов