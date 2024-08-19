Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу к Новому году

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда
Заслуженный артист России Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в декабре этого года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что новое ходатайство сторона защиты Ефремова уже подготовила. Примечательно, что для подкрепления ходатайства собрано множество медицинских справок, в которых указаны ранее поставленные диагнозы и прогрессирующие заболевания артиста, которые были установлены тюремными врачами.
Согласно информации источника, Ефремов страдает от головных болей и головокружений из-за транзиторных ишемических атак. Адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии приведёт 60-летнего актёра к инсульту.
На текущий момент Ефремов отсидел за пьяное ДТП 3,5 года из 7,5.
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Согласно информации источника, Ефремов страдает от головных болей и головокружений из-за транзиторных ишемических атак. Адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии приведёт 60-летнего актёра к инсульту.
На текущий момент Ефремов отсидел за пьяное ДТП 3,5 года из 7,5.
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Екатерина Коршунова