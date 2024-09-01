Актер Миронов перенёс операцию на позвоночнике

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
57-летний актёр Евгений Миронов перенёс операцию на позвоночнике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в середине лета текущего года Миронов попал в отделение нейрохирургии. Актер жаловался на боли в шее, которые отдавали в левую руку.
Медики выявили у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Миронову провели операцию и поставили имплант.
В настоящее время артист проходит реабилитацию. Вертикальные нагрузки ему запрещены.
Сам же Миронов считает, что его болезнь — это наказание за роль епископа. Проблемы со спиной и онемение руки начались, когда Миронов застудил спину во время поездки.
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Медики выявили у него межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Миронову провели операцию и поставили имплант.
В настоящее время артист проходит реабилитацию. Вертикальные нагрузки ему запрещены.
Сам же Миронов считает, что его болезнь — это наказание за роль епископа. Проблемы со спиной и онемение руки начались, когда Миронов застудил спину во время поездки.
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