Лещенко бесплатно получил лекарство за 1,8 миллиона рублей

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Народному артисту РСФСР, певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, недавно у 82-летнего певца был диагностирован транстиретиновый амилоидоз — это редкое заболевание, которое появляется из-за нарушения обмена веществ. Лещенко получил дорогостоящий препарат «Виндамэкс» бесплатно.
Уточняется, что пенсия исполнителя составляет 30 тысяч рублей. Он продолжает выступать на концертах и занимается бизнесом. При этом Лещенко ранее заявлял, что не жалуется на размер своей пенсии, так как имеет дополнительные источники дохода.
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