Актер Назаров заявил, что Пугачеву давно пора признать иноагентом

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Народный артист России Юрий Назаров отреагировал на возможное признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что Назаров поддержал данную инициативу. По его мнению, признать Пугачеву иноагентом следовало гораздо раньше.
Актер отметил, что примадонна принимала участие в музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, который был организован исполнительницей Лаймой Вайкуле. Часть средств от продажи билетов на фестиваль была направлена на Украину. Назаров подчеркнул, что такой поступок полностью характеризует Пугачеву как личность.
Напомним, певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом. Об этом сообщил глава ФПБК Виталий Бородин. Генпрокуратура уже начала соответствующую процедуру.
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Актер отметил, что примадонна принимала участие в музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, который был организован исполнительницей Лаймой Вайкуле. Часть средств от продажи билетов на фестиваль была направлена на Украину. Назаров подчеркнул, что такой поступок полностью характеризует Пугачеву как личность.
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Екатерина Коршунова