«Отказалась от народа»: Адвокат объяснил молчание Пугачевой после теракта в «Крокусе»

Фото: Константин Семенец
Адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание эстрадной певицы Аллы Пугачевой после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Об этом сообщает «Федерал Пресс».
Алешкин рассказал, что молчание Пугачевой может быть связано с ее отрешенностью от России. По словам эксперта, последняя песня, которую выпустила примадонна, является прощальной. Адвокат подчеркнул, что артистка не планирует возвращаться в РФ.
В качестве еще одной причины Алешкин упомянул личную обиду певицы. Он считает, что такое поведение не вызовет сочувствия в обществе, так как РФ переживает большое горе. Адвокат заключил, что артисты должны «быть вместе со своим зрителем» несмотря на любого рода противоречия.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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В качестве еще одной причины Алешкин упомянул личную обиду певицы. Он считает, что такое поведение не вызовет сочувствия в обществе, так как РФ переживает большое горе. Адвокат заключил, что артисты должны «быть вместе со своим зрителем» несмотря на любого рода противоречия.
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Екатерина Коршунова