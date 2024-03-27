Суд заочно приговорил Люсю Штейн к шести годам по делу о фейках о ВС России

Фото: iStock/Zolnierek
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам и 15 суткам колонии бывшего муниципального депутата Басманного района столицы и экс-участницу панк-групы Pussy Riot Людмилу Штейн. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Напомним, в середине мая 2022 года Штейн была объявлена в федеральный розыск. Ранее Преображенский районный суд приговорил ее к одному году ограничения свободы за нарушение санитарных норм в ходе проведения несанкционированной акции. После этого Штейн покинула Россию.
Читайте также:
СК рассмотрит обращение депутатов о расследовании организации Западом терактов
В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
Суд арестовал управляющего директора обвалившегося рудника с 13 горняками
Екатерина Коршунова