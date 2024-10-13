Актер сериалов «След» и «Улица разбитых фонарей» Александр Крючков умер в возрасте 80 лет

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Скончался актер советского и российского театра и кино Александр Крючков. Ему было 80 лет. Информация о смерти появилась на базе данных киноагрегатора Кино-театр.ру.
Актер ушел из жизни в понедельник, 7 октября. Подробности о его смерти не раскрываются.
Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году он закончил обучение в ГИТИСе. Артист работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и драматическом театре. В октябре 1982 года ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.
Крючков также запомнился российским зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей-6», «Помни имя свое», «След», «Золотой туман» и «Вольная грамота».
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Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году он закончил обучение в ГИТИСе. Артист работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и драматическом театре. В октябре 1982 года ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.
Крючков также запомнился российским зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей-6», «Помни имя свое», «След», «Золотой туман» и «Вольная грамота».
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Лия Мурадьян