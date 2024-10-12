Умер бывший первый министр Шотландии Салмонд

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Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила 12 октября газета Daily Record. Политик должность первого министра с 2007 по 2014 год.
Салмонд, экс-лидер Шотландской национальной партии, активно боролся за независимость региона от Великобритании. Кроме этого Алекс Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.
Соболезнования высказал бывший премьер-министр Риши Сунак.
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Соболезнования высказал бывший премьер-министр Риши Сунак.
«Алекс Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике. Покойся с миром», — написал Сунак в соцсети X.
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Лия Мурадьян