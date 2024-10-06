На 79 году жизни умер выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Ачкурин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В 1996 году Ачкурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела сложную операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.
Отмечается, что Ачкурин был известен по всему миру, как специалист в сердечно-сосудистой хирургии, является основателем таких направлений хирургии сердца и сосудов в России, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.
Ренат Ачкурин в последние годы жизни руководил отделом сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени академика А.Л.Мясникова, занимал пост заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е.И.Чазова.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отправил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина.
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Ренат Ачкурин в последние годы жизни руководил отделом сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени академика А.Л.Мясникова, занимал пост заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е.И.Чазова.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отправил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина.
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Данил Пономарев