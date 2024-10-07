Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет

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Кенийский бегун Кипьегон Бетт скончался в возрасте 26 лет. Об этом информирует издание Nation.
Уточняется, что Бетт умер в больнице в Кении, его госпитализировали в конце сентября. У спортсмена были проблемы с внутренними органами.
По словам его сестры, легкоатлет болел на протяжении месяца, однако лечился он амбулаторно. В один из дней его состояние резко ухудшилось, после чего Бетта отправили в другую больницу для дальнейшего лечения.
Напомним, Кипьегон Бетт побеждал на юниорском чемпионате мира и стал бронзовым призером ЧМ-2017 среди взрослых в беге на 800 метров. В 2018 году спортсмен получил дисквалификацию на 4 года из-за употребление запрещенного препарата.
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По словам его сестры, легкоатлет болел на протяжении месяца, однако лечился он амбулаторно. В один из дней его состояние резко ухудшилось, после чего Бетта отправили в другую больницу для дальнейшего лечения.
Напомним, Кипьегон Бетт побеждал на юниорском чемпионате мира и стал бронзовым призером ЧМ-2017 среди взрослых в беге на 800 метров. В 2018 году спортсмен получил дисквалификацию на 4 года из-за употребление запрещенного препарата.
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Екатерина Коршунова