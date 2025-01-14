Актер Ярослав Бойко не явился на похороны Добровольской, родившей от него сына

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Актера Ярослава Бойко не было на похоронах народной артистки РФ Евгении Добровольской, которая в 2002 году родила от него сына Яна. Об этом пишет сайт Woman.ru со ссылкой на одну из сотрудниц МХТ им. Чехова.
«Бойко не было, да его никто и не ждал. Они давно расстались, у каждой своей жизни», — сообщила она, уточнив, что многие въезжали во внутренний двор на машинах, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Женщина назвала Добровольскую светлым человеком и отметила, что актриса долго скрывала свою болезнь.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась. В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Элина Позднякова