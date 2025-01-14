Стал известен вид онкологии у скончавшейся актрисы Евгении Добровольской

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась 10 января в возрасте 60 лет. У актрисы был рак желудка.
Артистка впервые почувствовала боли в животе в 2023, сообщает телеграм-канал Mash. Однако к врачам она обращаться не стала, а предпочла лечиться самостоятельно препаратами от расстройства желудка. Осенью того же года Добровольская начала резко терять в весе, боли в животе стали нестерпимыми, а под кожей появились уплотнения.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг.
Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась. В последний раз актриса появилась на сцене МХТ им. Чехова, где служила, 23 июня 2024 года в спектакле «Космос». Её состояние ухудшалось, нарастала слабость, появились желудочные кровотечения. В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
Гражданская панихида прошла на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова, отпевание — в храме Святителя Николая на Трёх Горах. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.
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В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг.
Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась. В последний раз актриса появилась на сцене МХТ им. Чехова, где служила, 23 июня 2024 года в спектакле «Космос». Её состояние ухудшалось, нарастала слабость, появились желудочные кровотечения. В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
Гражданская панихида прошла на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова, отпевание — в храме Святителя Николая на Трёх Горах. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.
Читайте также:
В МХТ им. Чехова идёт церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской
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«Повлияло на сердце»: Врач рассказал, как онкология Добровольской спровоцировала смерть
Александр Бойцов