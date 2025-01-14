«Наследственное»: Врач рассказал про страшный диагноз дочери Добровольской

Евгения Добровольская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
После смерти российской артистки театра и кино Евгении Добровольской стало известно о тяжелом состоянии ее 15-летней дочери Анастасии. Девочка прикована к постели из-за болезни Пертеса. По врачебным предписаниям, этот диагноз может привести к некрозу и инвалидности.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что болезнь Пертеса является хирургическим заболеванием.
По его словам, у детей заболевание развивается из-за врожденного поражения артерии.
Он добавил, что в таком ещё достаточно юном возрасте, операций, возможно, придётся проводить, как минимум, две, пока не будет завершён рост опорно-двигательной системы (примерно 24 года).
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«У нас есть головка бедренной кости, она очень часто повреждается по двум причинам: когда человек падает и травмирует её или если нарушается кровоснабжение», — сказал врач.
По его словам, у детей заболевание развивается из-за врожденного поражения артерии.
«Заболевание шейки бедренной кости наследственное. Здесь нужно быть детским хирургом, чтобы делать прогнозы по реконструкции или протезированию. На мой взгляд, вероятнее всего, девочке придется делать замену сустава. Такие операции сложные, потому что есть небольшая (около 1%) вероятность инфицирования сустава», — объяснил эксперт.
Он добавил, что в таком ещё достаточно юном возрасте, операций, возможно, придётся проводить, как минимум, две, пока не будет завершён рост опорно-двигательной системы (примерно 24 года).
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Анастасия Бондарева