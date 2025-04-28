«Внутри пустота»: невестка Валерии высказалась о своем состоянии после родов

Кадр из видео (Инстаграм*: @valeriya)
Неделю назад в семье Валерии произошло пополнение – ее невестка Лиана Шульгина родила второго ребенка. Внуку эстрадной певицы выбрали имя Мирон. Сейчас девушка находится на этапе восстановления и активно рассказывает о своем состоянии в личном блоге. Недавно она продемонстрировала, как меняется живот после родов.
Лиана собирается правильно питаться, много гулять и заниматься домом, чтобы за месяц вернуться в прежнюю форму. К интенсивным тренировкам она приступит не раньше, чем через пару месяцев. А подробностями будет и дальше делиться в социальных сетях.
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«Заметила, что живот уже начал сокращаться, но во вторые роды он у меня больше, чем в первые! Внутри пустота, и совершенно не больно», — поделилась Шульгина.Кроме того, невестка звезды вспомнила, как быстро постройнела после первого опыта, и понадеялась, что в этот раз восстановление займет так же мало времени.
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