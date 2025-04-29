«Воспитать ребенка без насилия — невозможно»: Лариса Гузеева раскрыла правду о своем детстве

Лариса Гузеева (фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_)
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV откровенно рассказала о своём отношении к отцу и отчиму. По её словам, с биологическим отцом она познакомилась уже во взрослом возрасте и не испытывает к нему ничего.
«Как я могу прощать его или не прощать? Он чужой мне человек», — сказала Гузеева.По её признанию, если ей не хватало отца, она сама выдумывала его образ, чтобы восполнить отсутствие. Также телеведущая отметила, что отчим не стал для неё полноценной заменой отца, однако сыграл важную роль в её жизни.
«Если бы не отчим, меня бы, скорее всего, уже не было бы на этом свете. При маминой любви, из-за того, что мне было всё можно, меня бы, наверное, унесло туда, откуда не возвращаются», — поделилась она.Гузеева подчеркнула, что считает невозможным воспитать ребёнка без насилия и твёрдой воли со стороны взрослых:
«Не насилие, где к батарее привязываешь и избиваешь, но должна быть чья-то воля взрослого человека. А отчим как раз был сдерживающим фактором. Но я его не боялась», — подчеркнула артистка.При этом она призналась, что в подростковом возрасте испытывала сильное раздражение из-за строгости отчима.
«Я думала: почему всем можно, а мне нельзя? Почему я до утра не могу пойти? Почему курить нельзя? Я вот буду! Но у меня был не бунтарский дух, а говняцкий», — сказала Гузеева.
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Дайана Хусинова