Актера Милоша Биковича выгнали из сериала «Белый лотос»

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Актер Милош Бикович объявил, что не примет участие в третьем сезоне известного американского сериала «Белый лотос». Это произошло после того, как его исключения из актерского состава потребовал МИД Украины.
По информации источников издания Deadline, компания HBO, владеющая сериалом, решила разорвать контракт с Милошем Биковичем, который должен был сыграть в третьем сезоне сериала.
Бикович должен был исполнить роль русского йога и ментора, живущего в Таиланде. Сценаристы теперь вынуждены переработать сюжет, и съемки, запланированные на островах Самуи, Пхукете и в Бангкоке.
Решение компании было принято после требований МИД Украины, который высказал критику в адрес HBO из-за выбора актера. Милоша Биковича осудили за посещение Крыма и съемках в российских фильмах. Кроме того, украинские дипломаты отметили наличие у него паспорта России и различных государственных наград.
В своем заявлении актер подчеркнул, что стал объектом целенаправленной информационной кампании и выразил надежду на прекращение подобных ситуаций в мире.
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Бикович должен был исполнить роль русского йога и ментора, живущего в Таиланде. Сценаристы теперь вынуждены переработать сюжет, и съемки, запланированные на островах Самуи, Пхукете и в Бангкоке.
В своем заявлении актер подчеркнул, что стал объектом целенаправленной информационной кампании и выразил надежду на прекращение подобных ситуаций в мире.
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Артем Кузьмин