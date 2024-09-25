Врачи ничего не смогли сделать: последние минуты жизни звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский актер Роман Мадянов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни. О биографии артиста, его самых известных ролях и личной жизни расскажет редакция «Радио 1».
Роман Мадянов: биография
В 1984 году Роман завершил обучение в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне ГИТИС), где учился под руководством Оскара Ремеза. После получения диплома он был принят в Московский театр имени Владимира Маяковского, где, еще будучи студентом, дебютировал в сказке «Иван-царевич» (1983) под руководством Андрея Гончарова. В 1985 году Роман был призван на службу в армию в ракетно-космические войска.
После завершения военной службы он вернулся в театр и проработал там более двадцати лет, сыграв множество запоминающихся ролей. К числу его значимых работ относятся: «В кольце тишины» Виталия Раздольского (Грибов), «Беседы с Сократом» Эдварда Радзинского (Мелет), «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова (Зиновий Борисович) и многие другие. После ухода из театра Мадянов стал активно участвовать в антрепризных проектах. Он вместе с коллегами восстановил два спектакля Андрея Гончарова по пьесам Александра Островского: «Наливные яблоки», где сыграл роли Силы Ерофеевича и Зазывалы, и «Свои люди…» (Подхалюзин).
В антрепризе актер сотрудничал с такими известными режиссерами, как Петр Штейн, Сергей Кутасов, Константин Богомолов и другими. Дебют Романа в кино состоялся в 1972 году. Тогда он исполнил небольшую ролью в фильме «Перевод с английского». Затем он стал главным героем в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (1973), основанной на романе Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна».
К моменту окончания школы Мадянов уже снялся в десяти фильмах, среди которых три – с главными ролями. В 1989 году актер появился в фильме Леонида Гайдая «Частный детектив или Операция Кооперация». Всего Роман Мадянов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Его работы включают такие проекты, как «Орел и решка» (1995), «Досье детектива Дубровского» (1999), «Убойная сила» (2000-2005), «Марш Турецкого» (2000), «Гражданин начальник» (2001), «Дальнобойщики» (2001) и многие другие.
Наиболее известен актер по ролям в фильмах «Левиафан», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты».
Фото: РИА Новости
Причины смерти
Роман Мадянов скончался у себя в квартире в московском Новогиреево. Прибывшие врачи ничего не смогли сделать
В начале сентября все спектакли с участием Романа Мадянова были отменены из-за ухудшения самочувствия. Его родные рассказали SHOT, что помимо онкологии у него диагностировали коксартроз. Актёру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.
Причиной смерти Романа Мадянова стала онкология. По данным SHOT, весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого. Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение.
Личная жизнь
В одном из интервью актер признался, что не может мечтать о лучшей супруге. Для него Наталья — это ангел-хранитель и хранительница домашнего очага.
Стоит отметить, что в трудные времена, когда у Романа возникли проблемы с работой, он начал злоупотреблять алкоголем. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека». Спасением для него стала Наталья, которая много разговаривала с ним и старалась преодолеть его зависимость. В какой-то момент Роман осознал, что ему нужно сделать выбор: либо навсегда расстаться с женщиной, без которой он не представляет своей жизни, либо избавиться от пагубной привычки.
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