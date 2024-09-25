Андрей Ургант прокомментировал смерть Романа Мадянова

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Актер и телеведущий Андрей Ургант признался, что высоко ценил талант Романа Мадянова.
«Потеря коллег с каждым годом ощущается все острее и острее, потому что падают люди, которые всегда были рядом плечом к плечу. Роман Мадянов всегда нравился мне как артист. У него невероятное количество ролей в фильмах и сериалах», — рассказал Ургант в беседе с «Петербургским дневником».
Он отметил, что Мадянов вызывал улыбку, и его невозможно было с кем-то перепутать. По словам Урганта, артист внес большой вклад в историю российского искусства и кино.
При этом артист Юрий Стоянов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Роман Мадянов обладал уникальным талантом, с ним всегда было интересно работать. Выделялись уникальная внешность Мадянова, а также его способность перевоплощаться, чем он всегда удивлял партнеров на театральной сцене или съемочной площадке.
Напомним, в возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Несколько месяцев назад у него нашли злокачественную опухоль.
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