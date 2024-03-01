Актера Юрия Яковлева задержали с наркотиками

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В Москве актера Юрия Яковлева задержали при попытке спрятать пакет с наркотическим веществом, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Инцидент произошел 1 марта.
По словам свидетелей, Яковлев, заметив патрульную машину, что-то выбросил в сугроб. После осмотра места полицейские обнаружили под кустом пакет, завернутый изолентой, в котором находилось неизвестное вещество.
Экспертиза показала, что масса найденного вещества составляет 1,96 грамма и является мефедроном. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Юрий Яковлев известен своими ролями в сериалах «Лесник», «Дикий», «Тяжелый песок» и других, а также участием в фильме «Ночной дозор».
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Артем Кузьмин