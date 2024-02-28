«Наркотики, животные и еда»: Что нельзя приносить на послание Путина

Фото: сайт Кремля
Участники послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не смогут взять с собой животное, бытовую химию, еду и наркотики, при этом разрешаются зажигалки и лекарства. Об этом пишет РИА Новости.
В списке запрещенных предметов значатся оружие, колющие и режущие предметы, наркотические и токсические вещества. Кроме того, на послание Путина нельзя приносить пиротехнику, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкоголь и животных.
Бытовую химию также придется оставить дома, так как пронести ее на мероприятие не получится. Вейпы, флаги, плакаты и еду тоже придется оставить за пределами мероприятия.
Аудио- и видеоаппаратуру разрешено проносить только представителей аккредитованных СМИ.
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Бытовую химию также придется оставить дома, так как пронести ее на мероприятие не получится. Вейпы, флаги, плакаты и еду тоже придется оставить за пределами мероприятия.
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Элина Позднякова