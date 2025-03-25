Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» посмертно

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российские актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская стали обладателями премии «Ника» посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.
«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра - 25 числа - будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"», — сказал сын Мадянова на вручении премии, которую он получил за отца.
Евгения Добровольская стала лауреатом премии «Ника» за лучшую роль второго плана в дебютном фильме Александры Кармаевой «Хуже всех». Актриса скончалась 10 января в возрасте 60 лет.
Роман Мадянов стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Любовь советского союза».
Память актеров почтили видеорядом, в котором сначала появилась речь Добровольской из архивов премии, а завершилась словами благодарности Мадянова.
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