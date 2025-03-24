Ведущие «Жить здорово!» Малышева и Продеус расплакались из-за слов гостьи

Елена Малышева (Фото: ВКонтакте @zdorovie_info)
В последнем выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале зрители стали свидетелями трогательной истории, которая вызвала сильные эмоции у ведущих. Героиня передачи рассказала о своей сложной жизненной ситуации в рубрике «Труба правды», где участники делятся личными переживаниями. Выпуск доступен на сайте телеканала.
Женщина поведала, что ее беременная дочь на одном из обследований узнала, что ребенок может родиться с синдромом Дауна. В начале она пыталась уговорить дочь прервать беременность, однако та твердо решила оставить ребенка.
Ведущая программы Елена Малышева решила пригласить к трубе телеведущую Эвелину Бледанс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна. Эвелина поделилась своим опытом и убедила женщину поддержать дочь в ее решении. После этого гостья вышла из трубы, сообщив, что с радостью ждет появления на свет своего внука.
Камера зафиксировала момент, когда соведущий иммунолог Андрей Продеус стоял с покрасневшими глазами. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что все имеют право жить на этом свете, подчеркивая важность поддержки и принятия.
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Ведущая программы Елена Малышева решила пригласить к трубе телеведущую Эвелину Бледанс, которая воспитывает сына с синдромом Дауна. Эвелина поделилась своим опытом и убедила женщину поддержать дочь в ее решении. После этого гостья вышла из трубы, сообщив, что с радостью ждет появления на свет своего внука.
«Я плачу», — призналась Малышева.
Камера зафиксировала момент, когда соведущий иммунолог Андрей Продеус стоял с покрасневшими глазами. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что все имеют право жить на этом свете, подчеркивая важность поддержки и принятия.
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Дарья Осипова