«Мой главный враг»: устроивший смертельное ДТП Ефремов выйдет по УДО. Как артист жил в колонии и что на самом деле с его здоровьем

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Смертельное ДТП в Москве кардинально изменило жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. На протяжении четырех с половиной лет Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. 24 марта состоялось заседание по условно-досрочному освобождению артиста. Как оно проходило и какое решение вынес суд, расскажет «Радио 1».
Смертельное ДТП с участием ЕфремоваАвария, кардинально изменившая жизнь Михаила Ефремова, произошла 8 июня 2020 года, когда артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и вскоре скончался. Позже выяснилось, что в крови Ефремова помимо алкоголя были обнаружены запрещенные вещества.
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Общественность была шокирована произошедшим и требовала наказания для артиста. Михаил Ефремов продолжал отрицать свою вину, несмотря на множество убедительных доказательств, свидетельствующих о противоположном. В сотрудничестве со своим адвокатом Эльманом Пашаевым актер предпринимал все возможные усилия, чтобы избежать тюремного заключения. 8 сентября 2020 года Ефремову был вынесен приговор — восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии № 4 УФСИН России в Белгородской области, в городе Алексеевка.
Михаил Ефремов после вынесения приговора (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Актер Ефремов попросил выпустить его по УДО из-за болезнейАктер Михаил Ефремов ранее обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении по состоянию здоровья. За последние полгода его трижды осматривал врач-пульмонолог, который отметил, что заключенному требуется срочное лечение. Как проходило заседание Ефремова об УДО Известно, что Ефремов подал ходатайство об УДО в закрытом формате, однако оно было отклонено. На заседании артсист сообщил, что неоднократно исповедывался и переосмыслил все свои прошлые ошибки.
«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил Ефремов.
Михаил добавил, что больше никогда не сядет за руль. Актёр признаётся, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.
«Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — отметил Ефремов.
В колонии артист, по его собственному признанию, красил, убирал мусор, снимал кино и даже занимался КВНом.
Ефремов был признан нарушителем режимаМихаил Ефремов был признан злостным нарушителем режима в ИК-4 после того, как у него обнаружили смартфон. На заседании по делу об условно-досрочном освобождении суда напомнили, что актер использовал телефон для звонков на номера, которые были официально разрешены. Тем не менее, за хранение смартфона Ефремов был отправлен на пять дней в штрафной изолятор.
Сам актер объяснил появление смартфона в колонии своей «глупостью». Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, Ефремов признался, что увидел, как другие заключенные звонят, и тоже захотел попробовать. В целом, администрация колонии положительно оценила Михаила Ефремова, отметив его активное участие в культурно-массовой деятельности и хорошее поведение.
Суд одобрил УДО ЕфремовуМихаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО. Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой — в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на 3 года.
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