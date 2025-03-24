В России назвали условие возвращения для артистов, уехавших из страны

Владимир Девятов (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)
Народный артист России Владимир Девятов заявил, что артисты, покинувшие страну, совершили серьёзную ошибку. Теперь возвращение любого из них должно начинаться с покаяния, сказал он в беседе с ТАСС.
Девятов указал, что многие из уехавших продолжают оскорблять Россию вместо признания своих действий.
Он объяснил, что российские деятели культуры часто сталкивались с невозможностью интегрироваться в зарубежный рынок, который «не пускает чужих». Исключения редки, большинство эмигрантов теряют профессиональные перспективы.
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«Если они хотят вернуться, надо покаяться. Но я не вижу, чтобы они раскаивались в своем поступке. (...) Я не понимаю этих людей. Как можно быть народным артистом России, вырасти здесь как человеку, как артисту, а потом говорить, что это гадость. Это неправильно», — поделился он.Девятов отметил, что даже при наличии иных взглядов можно оставаться в России, но некоторые артисты выбрали путь публичной критики родины.
Он объяснил, что российские деятели культуры часто сталкивались с невозможностью интегрироваться в зарубежный рынок, который «не пускает чужих». Исключения редки, большинство эмигрантов теряют профессиональные перспективы.
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Мария Моисеева