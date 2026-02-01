Достижения.рф

«И всё. И вспыхнуло»: Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой

Актер Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой
Максим Аверин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актер Максим Аверин в беседе с Надеждой Стрелец рассказал, что во время съемок «Склифосовского» у него случались рабочие столкновения с Еленой Яковлевой.



По его словам, на площадке они «хорошо притерлись», а напряжение между партнерами, как считает артист, нередко идет только на пользу. Помогает возникнуть нужной «химии» между героями.

«Я просто сказал: «Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы вы меня хотя бы учитывали?» И всё. И вспыхнуло. Ну вспыхнуло — потушили. Всё нормально», — сказал Аверин.

Собеседник признался, что воспринимает такое противостояние как плюс и «крутой» опыт, поскольку в итоге оно дало сильный результат в кадре. Главное, подчеркнул актер, зритель получает на экране живую и убедительную историю.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0