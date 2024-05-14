«Макфа» обжаловала решение суда о немедленной национализации

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Группа «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда о немедленном исполнении национализации. Об этом РБК сообщил адвокат Павел Хлюстов.
Отмечается, что жалоба была подана сегодня, 14 мая, в Центральный районный суд Челябинска. По словам юриста, еще до момента проверки законности решения в апелляционном суде Росимущество обретет контроль над компанией.
Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.
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